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Microsoft “движется вперед на полной скорости” к Xbox следующего поколения Поскол...

Microsoft “движется вперед на полной скорости” к Xbox следующего поколения Поскол...

Microsoft “движется вперед на полной скорости” к Xbox следующего поколенияПоскольку слухи о PS5 Pro и ее очевидном запуске в этом году набирают обороты, Microsoft движется “на полной скорости” к своему оборудованию следующего поколения.

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