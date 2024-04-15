﻿За прошедшие сутки с улиц Тулы убрали 507 кубометров смета

Сегодня, 15 апреля, на уборку Тулы выйдут 300 человек и около 150 единиц техники. Продолжатся такие работы, как механизированная уборка и мойка дорог и тротуаров, вывоз смета и сбор летучего мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
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