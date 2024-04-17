Грузинский секрет дешевых перелетов по всему миру

Небольшой грузинский секрет для дешевых путешествий по Европе: вылетайте не из столичных аэропортов, а из небольшого Кутаиси, сэкономите почти в два раза! Маленький дом для лоукостеров В 2012 году в небольшом грузинском городе на западе страны был открыт аэропорт имени царя Давида IV Строителя.