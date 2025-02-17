Общественники подготовили оригинальный подарок для недобросовестных перевозчиков

В день всех влюбленных топ-менеджеры и владельцы крупнейших транспортных компаний получили от "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) особые "валентинки" - документы о выявленных нарушениях и предостережения от налоговых служб.
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