Вокруг света: Как портили свою жизнь непутевые дети самого богатого американца времён Второй мировой: Смерть от вилки, отрезанное ухо и не только

Джон Пол Гетти был признан самым богатым человеком Америки при жизни. Ему удалось построить бизнес-империю, которая не только кормила его большую семью и огромное количество детей и внуком, но и дала многим из них прекрасный старт для успешного будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии