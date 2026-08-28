Буданов* предупредил о расколе Украины из-за выборов

Выборы во время войны — это не демократия, а механизм самоуничтожения государства. Именно так можно резюмировать заявление Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), которое на этой неделе всколыхнуло украинскую политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии