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Проклятье Набиуллиной... или ещё немного про курсы рубля, доллары, ЦБ...

Проклятье Набиуллиной... или ещё немного про курсы рубля, доллары, ЦБ...

Набиуллина совершила два страшных "преступления", которые ей вообще никогда не простят. Заметки на полях про курс рубля к доллару и проклятье Набиуллиной.

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Комментарии
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ВИКТОР Чаплыгин
Национальная русская забава - искать крайних и назначать виновных .
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20 час.
Юрий Ded
А искать берутся те кто вообще не понимают вопроса = чего искать = но получат печеньки как от своих так и от забугорных заинтересованных  рыл .
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19 час.
Валерий Ворожищев
То, что в условиях тотальных санкций, мы развивается и ещё и воюем за свой суверенитет до полной победы, заслуга экономистов и финансистов. На ВПК мы имеет столько денег, сколько нужно в условиях, когда коррупция казалось бы не победима. В этих условиях всякие реформации - наш крах, поэтому терпим.
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1 час.

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