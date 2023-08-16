Набиуллина совершила два страшных "преступления", которые ей вообще никогда не простят. Заметки на полях про курс рубля к доллару и проклятье Набиуллиной.
Проклятье Набиуллиной... или ещё немного про курсы рубля, доллары, ЦБ...
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ВИКТОР Чаплыгин
Национальная русская забава - искать крайних и назначать виновных .
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20 час.
Юрий Ded
А искать берутся те кто вообще не понимают вопроса = чего искать = но получат печеньки как от своих так и от забугорных заинтересованных рыл .
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19 час.
Валерий Ворожищев
То, что в условиях тотальных санкций, мы развивается и ещё и воюем за свой суверенитет до полной победы, заслуга экономистов и финансистов. На ВПК мы имеет столько денег, сколько нужно в условиях, когда коррупция казалось бы не победима. В этих условиях всякие реформации - наш крах, поэтому терпим.
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1 час.
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