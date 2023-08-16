Проклятье Набиуллиной... или ещё немного про курсы рубля, доллары, ЦБ...

А искать берутся те кто вообще не понимают вопроса = чего искать = но получат печеньки как от своих так и от забугорных заинтересованных рыл .

Валерий Ворожищев

То, что в условиях тотальных санкций, мы развивается и ещё и воюем за свой суверенитет до полной победы, заслуга экономистов и финансистов. На ВПК мы имеет столько денег, сколько нужно в условиях, когда коррупция казалось бы не победима. В этих условиях всякие реформации - наш крах, поэтому терпим.