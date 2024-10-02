Маленький ребёнок чуть не выпал из окна 20-го этажа в Новороссийске, пока его мать спала

Маленький ребёнок чуть не выпал из окна 20-го этажа в Новороссийске, пока его мать спалаНакануне новороссийцы обратились в полицию с сообщением о том, что в окне многоквартирного дома на 20 этаже находится ребёнок 3-4 лет.
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