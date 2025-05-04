На первых этажах новостроек в Кузьминках занято свыше 30 нежилых помещений

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в новостройках по программе реновации в Кузьминках на первых этажах заняты 32 нежилых помещения .