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Не помогло даже бегство из России: "Длинная рука" Бастрыкина "обезглавила" мигрантскую банду, державшую в страхе весь Питер

Не помогло даже бегство из России: "Длинная рука" Бастрыкина "обезглавила" мигрантскую банду, державшую в страхе весь Питер

Не помогло даже бегство из России: "Длинная рука" Бастрыкина "обезглавила" мигрантскую банду, державшую в страхе весь Питер В Питере, наконец-то, разгромили "азербайджанскую мафию", которая длительное время держала в страхе несколько районов города.

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Комментарии
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Н
Николай
Сначала турма, а потом всякие депортации!!!
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15 час.
tsan tsan
А если попался Авас из Еревана ?
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15 час.
Валерий Ворожищев
Вызывает недоумение, в &quot;мафии&quot;&quot; 16 -17 летних. А где же настоящая азербайджанская мафия СПб с их громадными деньгами и связями на самом верху власти? Как банально хулиганы превратились в мафию? Где их штаб, руководящие органы? Бастрыкин? Займитесь по-мужски с настоящей азермаф ией!
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12 час.

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