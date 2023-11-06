Не помогло даже бегство из России: "Длинная рука" Бастрыкина "обезглавила" мигрантскую банду, державшую в страхе весь Питер

Валерий Ворожищев

Вызывает недоумение, в "мафии"" 16 -17 летних. А где же настоящая азербайджанская мафия СПб с их громадными деньгами и связями на самом верху власти? Как банально хулиганы превратились в мафию? Где их штаб, руководящие органы? Бастрыкин? Займитесь по-мужски с настоящей азермаф ией!