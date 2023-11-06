Не помогло даже бегство из России: "Длинная рука" Бастрыкина "обезглавила" мигрантскую банду, державшую в страхе весь Питер В Питере, наконец-то, разгромили "азербайджанскую мафию", которая длительное время держала в страхе несколько районов города.
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