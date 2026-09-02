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Газета.ру

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Mash: студентка Пимениди обманула на миллион рублей актрису "Солдат" и режиссера

Mash: студентка Пимениди обманула на миллион рублей актрису "Солдат" и режиссера

Студентка московского колледжа Александра Пимениди обманула двух женщин из киноиндустрии больше чем на миллион рублей, пообещав им Голливуд, визу в США и коллаборации с мировыми брендами.

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