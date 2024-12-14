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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Родриго гол и ассист в игре «Реала» с «Райо». Результативных действий не было с сентября

Вингер «Реала» в 17-м туре Ла Лиги сперва ассистировал полузащитнику Джуду Беллингему на 45-й минуте, а на 56-й забил и сам.

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