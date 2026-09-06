Происшествия
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Происшествия

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«Дорога без опасностей»: Госавтоинспекция и ЮИД провели акцию для школьников в Республике Крым

Сотрудники Джанкойской Госавтоинспекции и Отряд юных инспекторов движения Средней школы № 1 им. А. А.

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