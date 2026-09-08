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Кардиолог Минздрава Бойцов рассказал о критериях диагностики гипертонии

Кардиолог Минздрава Бойцов рассказал о критериях диагностики гипертонии

Главный внештатный кардиолог Минздрава России и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов в беседе с РИА Новости рассказал о признаках гипертонии.

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