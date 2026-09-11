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Соуп и Гоуст фанфик: Соуп новобранец

Соуп и Гоуст фанфик: Соуп новобранец

Джон МакТавиш, которого через полгода будут звать Соупом ровно ноль раз, если не считать одного конкретного дня, стоял перед казармой базы Креденхилл и чувствовал себя так, будто проглотил целую баржу гравия.

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