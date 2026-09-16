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ИА Регнум

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Такер Карлсон заявил об ужасе от происходящего на Украине при Зеленском

Такер Карлсон заявил об ужасе от происходящего на Украине при Зеленском

Американский журналист Такер Карлсон полагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский преследует цель уничтожить население Украины.

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