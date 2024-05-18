Кравцов: на уроках детям расскажут, что делать при обнаружении беспилотника

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС сообщил, что порядок действий в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет включен в общероссийский урок "Разговоры о важном".
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