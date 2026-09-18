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Пятый канал

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Брэд Питт признался, что однажды выдал себя за Мэтта Деймона

Брэд Питт признался, что однажды выдал себя за Мэтта Деймона

Американский актер Брэд Питт признался, что иногда представляется именем своего коллеги Мэтта Деймона, когда люди узнают его, но не могут вспомнить, кто перед ними.

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