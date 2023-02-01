WSJ: американская компания предложила Украине два беспилотника Reaper за один доллар и стоимостью доставки в 10 млн долларов

Американская компания General Atomics предложила Киеву приобрести два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар США, однако их доставка обойдется Украине в 10 миллионов долларов.
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