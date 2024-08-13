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Гильерме о будущем: «Ничего не решено, но планирую продолжать карьеру. Важно принять правильное решение. Есть предложения, в том числе из Бразилии»

Ранее 38-летний голкипер покинул московский клуб после истечения срока действия контракта. В ноябре 2015 года игрок получил российское гражданство и провел 19 матчей за сборную страны.

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