Автоэксперт Рязанов перечислил самые надёжные моторы

Опубликован перечень самых автомобилей с самыми живучими двигателями.Автоэксперт Максим Рязанов из автомобильного маркетплейса "Фреш" перечислил машины с самыми надёжными моторами, пишет "Российская газета".
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