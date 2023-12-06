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Царьград

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Автоэксперт Рязанов перечислил самые надёжные моторы

Автоэксперт Рязанов перечислил самые надёжные моторы

Опубликован перечень самых автомобилей с самыми живучими двигателями.Автоэксперт Максим Рязанов из автомобильного маркетплейса "Фреш" перечислил машины с самыми надёжными моторами, пишет "Российская газета".

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