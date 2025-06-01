Британские СМИ: Операцию «Паутина» курировал лично глава СБУ Малюк*

Операцию с ударами по аэродромам с российскими стратегическими ракетоносцами разработала СБУ под личным руководством главы службы Василия Малюка*, цитирует британские СМИ, которые ссылаются на источник в СБУ, «Военное обозрение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии