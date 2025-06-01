Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Британские СМИ: Операцию «Паутина» курировал лично глава СБУ Малюк*

Британские СМИ: Операцию «Паутина» курировал лично глава СБУ Малюк*

Операцию с ударами по аэродромам с российскими стратегическими ракетоносцами разработала СБУ под личным руководством главы службы Василия Малюка*, цитирует британские СМИ, которые ссылаются на источник в СБУ, «Военное обозрение».

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Комментарии
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евгений черкашин
Где наши спецслужбы? Убейте эту паскуду.
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2 час.
GG
Gen Gerasimov
Извините за мой глупый вопрос. А где ангары для стратегических бомбардировщиков? Или строить их дороже, чем новые самолеты?Это ведь не первый случай с этими самолетами. Бардак. Даже война не учит ничему.
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1 час.
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