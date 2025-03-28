Ротен за возвращение Гризманна в сборную: «За исключением Олисе, нет плеймейкера, сопоставимого с Антуаном по технике, видению игры и опыту»

Хавбек «Атлетико» объявил о завершении карьеры в национальной команде в сентябре 2024 года. «Если он решит остаться в «Атлетико», то это будет означать, что у него еще есть силы и он способен привести команду к успеху.
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