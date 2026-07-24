Песков: Вариант урегулирования США был отвергнут Украиной

Россия приняла вариант урегулирования, предложенный США, но он был отвергнут Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину 24 июля.
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