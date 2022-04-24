Зеграс набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Анахайма» среди новичков

Тревор Зеграс набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Анахайма» среди новичков. 21-летний американец забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх