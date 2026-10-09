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Энергия жизни

Энергия жизни

Мегре Владимир - Энергия жизни (Звенящие кедры России - 7) ТВОРЯЩАЯ МЫСЛЬ Жизнь человека! От чего или от кого она зависит? Почему одни становятся императорами, полководцами, другие собирают объедки на помойках? Бытует мнение, что каждому уже с рождения предначертана его судьба.

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