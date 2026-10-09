Мегре Владимир - Энергия жизни (Звенящие кедры России - 7) ТВОРЯЩАЯ МЫСЛЬ Жизнь человека! От чего или от кого она зависит? Почему одни становятся императорами, полководцами, другие собирают объедки на помойках? Бытует мнение, что каждому уже с рождения предначертана его судьба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КАПИЦА вычислил Д...
- КАПИЦА вычислил Д...
- КАПИЦА вычислил Д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым