Собянин сообщил, как создают медиатеки в обновлённых школах Москвы

Современные медиатеки обустраивают в обновлённых московских школах, сообщил Сергей Собянин. Помещения зонируют с помощью передвижных перегородок с шумоизоляцией, чтобы школьники могли заниматься, работать вместе и отдыхать за книгой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии