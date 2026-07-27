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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин сообщил, как создают медиатеки в обновлённых школах Москвы

Современные медиатеки обустраивают в обновлённых московских школах, сообщил Сергей Собянин. Помещения зонируют с помощью передвижных перегородок с шумоизоляцией, чтобы школьники могли заниматься, работать вместе и отдыхать за книгой.

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