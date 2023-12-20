Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    долбанулись совсем..а тм какая быдло?Российские предпр...
  • Константин Самарин
    Если учесть, что официально сама прокуратура-один из самых коррумпированных органов (достаточно почмотреть на шеренги...В прокуратуре Сев...
  • Владимир Моргунов
    ..есть вода, холодная вода, пейте, пейте воду, господа (В, Высоцкий) !!! Погнал в Югру, пока не расхватали...Дорогие новогодни...

В России вырос спрос на фрилансеров

По итогам уходящего года число заказов на поиск фрилансеров выросло в 2,5 раза. Об этом сообщается в исследовании, проведённом цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go! Как отмечается, за услугами временного персонала обращаются ретейлеры, службы доставки и компании в сфере строительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх