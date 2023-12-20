В России вырос спрос на фрилансеров

По итогам уходящего года число заказов на поиск фрилансеров выросло в 2,5 раза. Об этом сообщается в исследовании, проведённом цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go! Как отмечается, за услугами временного персонала обращаются ретейлеры, службы доставки и компании в сфере строительства.