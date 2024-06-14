Число новых вакансий в сфере торговли выросло на 50%

Дефицит кадров, который наблюдается в ретейле, вероятно, является самым сильным за последние 20 лет. Об этом заявил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.