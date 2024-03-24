Гимнаст Белявский не переживает, что пропустит четвёртую Олимпиаду

Гимнаст Давид Белявский заявил, что смирился с пропуском четвёртых Олимпийских игр в карьере. «Нужно было спрашивать о моём разочаровании от пропуска два года назад, а сейчас уже всё отболело, спокойно к этому отношусь.
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