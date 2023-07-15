Концерн BASF, основанный на берегах Рейна, уходит в Китай

pobeditel Терещенко

Грета Тунберга не подскажите она разве не с Швеции и Швеция разве Германия , а разве Швеция находится не в Скандинавии . И это не полуостров Ютландия и прилегающие острова , выходит география изменилась и экватор сейчас проходит по Южному и Северному полюсу.