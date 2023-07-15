Из "райского сада" Борреля идёт повальное бегство немецких компаний, эта проблема уже заслуживает развёрнутых материалов ведущих изданий.
Концерн BASF, основанный на берегах Рейна, уходит в Китай
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Если так пойдет дальше, Грета Тунберг скоро станет вождём племени бывших ариев на заросших крапивой, землях бывшей германии))))
Ответить
5 час.
pobeditel Терещенко
Грета Тунберга не подскажите она разве не с Швеции и Швеция разве Германия , а разве Швеция находится не в Скандинавии . И это не полуостров Ютландия и прилегающие острова , выходит география изменилась и экватор сейчас проходит по Южному и Северному полюсу.
Ответить
5 час.
Валерий Фоменков
Сначала Bosch, теперь BASF. Хитрый план России работает! Обиженная колбаса Шольц работает на Россию?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии