Сергей Алейник и Расул Багиров обсудили в Минске реализацию Рамочной программы сотрудничества на 2026-2030 годы, а также текущий уровень достижения Целей устойчивого развития в Беларуси, превышающий 82%.
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