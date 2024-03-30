Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов

Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба© РИА Новости / Максим БлиновВчера 55K прочитали Владимир Корнилов Неделя прошла с момента ужасной резни, устроенной террористами в "Крокус Сити Холле".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии