В стенах стоит хруст: как распознать жуков, сжирающих деревянный дом изнутри

Появившийся в стенах хруст и светлая древесная пыль могут указывать на то, что внутри древесины развиваются личинки насекомых, сообщилРИАМО заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.