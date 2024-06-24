Известный инсайдер закрыл аккаунт после того, как выяснилось, что его источн...

Известный инсайдер закрыл аккаунт после того, как выяснилось, что его источник оказался сотрудником компании NintendoВ пятницу один из известных авторов утечек Nintendo закрыл свой аккаунт в социальных сетях, после того как выяснилось, что источником информации был сотрудник японской компании Nintendo.
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