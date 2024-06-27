НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эриксен – лидер Евро-2024 по созданным моментам (13). Де Брюйне и Кадыоглу – в топ-3

Эриксен – лидер Евро-2024 по созданным моментам (13). Де Брюйне и Кадыоглу – в топ-3

В 3 матчах хавбек сборной Дании соорудил для партнеров по команде 13 голевых возможностей. В топ-3 также входят полузащитник бельгийцев Кевин де Брюйне (11) и защитник сборной Турции Ферди Кадыоглу (10).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх