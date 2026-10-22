Певица Анна Калашникова выступает на объединенном финале конкурсов "Миссис Москва" и "Миссис Россия" в театрально-концертном зале "Москонцерт Холл" в Москве, 16 августа 2026 года © Пелагия Тихонова/РИА НовостиАртистка Анна Калашникова призналась «Газете.
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