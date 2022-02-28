Главный тренер "Зенита" Семак отреагировал на решение ФИФА и УЕФА

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
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