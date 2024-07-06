Новая цель Запада: "не допустить перемирия, которое нацелено на капитуляцию Украины". Агитацию за это ведут в России и на русском языке АНДРЕЙ ПЕРЛА Придется пригласить Путина Очень полезно читать, что пишут на западе про Россию.
"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"
Комментарии
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Авас Анекак
всех леберастов повесить
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19 час.
Алексей Камышов
Только "...Вся Украина. Присоединение исконных русских земель..." можно считать ЧАСТИЧНО положительным итогом СВО. Ни одного квадратного миллиметра врагу.
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18 час.
Natalija Osminina
Всю Украину никто сейчас присоединять не собирается. Во-первых, это физически невозможно. Сожрать такой огромный кусок яда- можно и отравиться и не переварить (денацифицировать. люстрировать, ввести в правовое поле России). Крым еще до сих пор не до конца переварили в смысле следования российским законам и "ждунов". Тут новых 4 области хватит на десятилетие. Разминировать, убрать все разрушенное, отстроить города, садики, школы, заводы, инфраструктуру и энергоструктуру. Это на сколько лет работы? В любом случае США предложат мирный договор России до того, как она куда-то пойдет дальше после августа месяца.
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11 час.
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