"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"

Natalija Osminina

Всю Украину никто сейчас присоединять не собирается. Во-первых, это физически невозможно. Сожрать такой огромный кусок яда- можно и отравиться и не переварить (денацифицировать. люстрировать, ввести в правовое поле России). Крым еще до сих пор не до конца переварили в смысле следования российским законам и "ждунов". Тут новых 4 области хватит на десятилетие. Разминировать, убрать все разрушенное, отстроить города, садики, школы, заводы, инфраструктуру и энергоструктуру. Это на сколько лет работы? В любом случае США предложат мирный договор России до того, как она куда-то пойдет дальше после августа месяца.