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Блахович – о поражении от Перейры: «Меня ограбила кучка воров»

«Меня ограбила кучка воров. Спасибо всем за поддержку. Я вернусь», – написал боец полутяжелого веса UFC Ян Блахович.

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