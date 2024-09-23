Объем валюты бизнеса в российских банках вырос за год на 10 млрд долларов

Объем валюты бизнеса в российских банках увеличился за год на $10 млрд. Об этом сообщает РБК. "Российские компании держали на валютных счетах и депозитах в России в июле 2024 года $121,86 млрд", - отметили в публикации.
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