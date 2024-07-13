Постпред РФ Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев, комментируя ситуацию со взносом Армении в бюджет организации, заявил, что несмотря на решение Еревана о невыплате в текущем году, сумма взноса за 2025 год стране будет насчитана.
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