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Постпред РФ Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

Постпред РФ Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев, комментируя ситуацию со взносом Армении в бюджет организации, заявил, что несмотря на решение Еревана о невыплате в текущем году, сумма взноса за 2025 год стране будет насчитана.

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