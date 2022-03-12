Джей Ти Миллер – 1-й игрок «Ванкувера» с 2013 года, набравший очки в 11 матчах подряд. У него 7+16 на отрезке

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер набрал очки в 11 матчах подряд. Нападающий отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

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