Рядовой Моисеев за два дня уничтожил три танка и много украинских солдат

Механик-водитель танка, сражаясь на протяжении двух дней, уничтожил три танка ВСУ.В Минобороны Российской Федерации сообщили об очередном героическом поступке русского военнослужащего во время боёв в зоне спецоперации.
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