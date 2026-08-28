Маяк на острове Белом полностью восстановлен

Ямальские строители воссоздали точную копию исторического маяка 1936-го на острове Белом. Работы по восстановлению одного из первых навигационных знаков Арктики заняли чуть больше года, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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