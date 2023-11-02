США: Палестинцев из сектора Газа нельзя насильно переселить в Египет

Палестинцев, живущих в секторе Газа, нельзя насильно переселять в соседний Египет, поскольку они ищут убежища от воздушных бомбардировок ЦАХАЛа, согласились президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла во время телефонного разговора.