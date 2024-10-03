Двое водителей получили крупные штрафы в ходе рейда в Петрозаводске

Инспекторы ГАИ проверяли соблюдение правил перевозки детей в карельской столице Утром 2 октября сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд у детского сада №38 на проспекте Александра Невского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии