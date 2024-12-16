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Рыжов, Хэмилтон, Мартин, Аврамович и Найт – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Рыжов, Хэмилтон, Мартин, Аврамович и Найт – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 9-15 декабря вошли Егор Рыжов («Зенит»), Алекс Хэмилтон («Парма»), Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА) и Маркос Найт (УНИКС).

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