Почти 12 часов пожарные тушили возгорание на Курляндской улице, 49. ЧП было ликвидировано только в 9 утра 1 марта.
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Почти 12 часов пожарные тушили возгорание на Курляндской улице, 49. ЧП было ликвидировано только в 9 утра 1 марта.