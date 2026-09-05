Фитнес-инструктор Перев: тренировки "через не могу" не делают сильнее

«Терпи», «еще подход», «боль — это слабость, покидающая тело» — подобные фразы давно стали частью фитнес-культуры, рассказал «Газете.
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